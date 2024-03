Dank Feller, Strolz & Co.: Der ÖSV hat das stärkste Slalomteam der Welt

Vor allem dem Manuel Feller der Saison 2023/’24. In diesem Winter ist der 31-Jährige, der einst als Bruchpilot verschrien war, ein Muster an Konstanz auf allerhöchstem Niveau. Feller fabrizierte weder einen Einfädler, noch leistete er sich einen Ausrutscher und war in allen neun Slalomrennen nie schlechter als Fünfter.

Fellers Stabilität wirkt in der österreichischen Slalom-Mannschaft offenbar ansteckend . Denn in dieser Saison präsentiert sich noch ein weiterer ÖSV-Läufer stabil und sicher: Johannes Strolz .

Der vierte Platz in Aspen ist der bisherige Höhepunkt eines stetigen Aufwärtstrends, der nicht unbedingt zu erwarten war. In der vergangenen Saison war der Doppel-Olympiasieger von Peking in neun Slaloms sechs Mal nicht ins Ziel gekommen. „Mir ist es so auf die Socken gegangen, dass ich den zweiten Lauf immer im Quartier im Fernsehen anschauen musste. Das tut weh, wenn du dir denkst: Wäre ich da gerne dabei.“