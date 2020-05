Corona-Motto beim ÖSV: "Vorsichtiger als vorgeschrieben"

In der kommenden Woche übersiedeln die Skifahrer des ÖSV von der Kraftkammer auf den Schnee. In Kleingruppen wird in Sölden und auf dem Kaunertaler Gletscher das Skitraining aufgenommen. Unter strengen Sicherheitsauflagen, versteht sich von selbst.

„Selbstverständlich steht die Gesundheit unserer Athletinnen und Athleten sowie deren Betreuer an oberster Stelle", versichert ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. Sämtliche ÖSV-Mitarbeiter, Athleten, Trainer und Betreuer aus allen Bereichen werden auf COVID-19 mit sogenannten PCR-Tests getestet.