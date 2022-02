Chinas olympischer "Mittelfinger": Wirbel um uigurische Fackelläuferin

Folter und Misshandlungen

Hunderttausende Uiguren, Angehörige einer muslimischen Minderheit in der Region Xinjiang, sind Menschenrechtlern zufolge willkürlich in Umerziehungslager gesteckt worden, die chinesische Verantwortliche als "Fortbildungseinrichtungen" beschrieben haben. Es gibt Berichte über Folter, Misshandlungen und ideologische Indoktrinierung in den Lagern.

Inwiefern es in die Entscheidung für Yilamujiang als Schlussläuferin mit der Fackel eingebunden war, ließ das IOC offen. Die junge Uigurin war in dieser Saison im Weltcup nicht in Erscheinung getreten. Bei ihrer Olympia-Premiere am Samstag war sie chancenlos, kam 5:57 Minuten nach der Gold-Gewinnerin Therese Johaug aus Norwegen ins Ziel.