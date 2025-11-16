Capitals-Niederlage in Villach: „Da wäre mehr möglich gewesen“

Nach dem 3:2 am Samstag gegen Innsbruck verloren die Vienna Capitals keine 24 Stunden später beim Villacher SV 2:3. Dabei zeigten sich die Wiener allerdings stark verbessert, ein Punktgewinn mit einer solchen Leistung wäre in Villach durchaus möglich gewesen.

Bezeichnend für die unglückliche Lage der Capitals war der Treffer zum 3:1, bei dem Caps-Verteidiger Cole Hults einen Querpass von Hancock ins eigene Tor abfälschte (48.). Der Unglücksrabe traf dann selber zum 2:3 (54.), doch der Ausgleich sollte nicht gelingen.

Verteidiger Dominic Hackl resümierte: „An ein paar Kleinigkeiten müssen wir noch arbeiten. Leider fahren wir ohne Punkt nach Hause. In diesem Spiel wäre mehr möglich gewesen. Aber wir waren am Anfang auch ein wenig zu soft.“