Wintersport

Der nächste Rücktritt: Weiterhin Unruhe im Eishockeyverband

Ein Puck des ÖEHV
Mit dem Niederösterreicher Jürgen Hampel verlässt bereits der zweite Vizepräsident das Präsidium. Er war erst seit März im Amt.
Von Peter Karlik
22.12.25, 16:21

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Österreichs Eishockeyverband kommt vor Weihnachten nicht zur Ruhe. Während andere Sportverbände ihre Erfolge beim Lukrieren von Sponsoren kommunizieren, ist beim ÖEHV in den vergangenen Tagen erneut ein Präsidiumsmitglied zurückgetreten. Neun Monate nachdem Jürgen Hampel den Platz von Wiens Landespräsident Andreas Ösze im Präsidium übernommen hat, will auch dieser ausscheiden.

Hampel ist Präsident des niederösterreichischen Verbandes und wirft also nach nicht einmal einem Jahr das Handtuch. In einer Konferenz der Landesverbandspräsidenten soll geklärt werden, wie es mit dem Platz im Präsidium weitergeht.

Klage gegen den KURIER: Das PR-Desaster des Eishockeyverbandes
Die Probleme des Eishockeyverbandes: Warum das Eis immer dünner wird
"Arzt nicht leistbar" - Eishockey-Stars rechnen mit Verband ab

"Wir klären das intern"

Auf KURIER-Anfrage bestätigte Hampel seinen Rückzug, wollte sich über die Gründe dafür nicht äußern und sagte nur: „Wir klären das intern.“

Unter ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann gibt es also seit 2020 nach Christian Hartl, Friedrich Nikolaus, Bernhard Friedrich aktuell mit Alexander Helwig bereits den vierten Geschäftsführer und zuletzt zwei Rücktritte im Präsidium.

Gespannt darf man jedenfalls auf den Jahresabschluss von 2025 warten. 2024 zeigte dieser ein Minus von 557.040,80 €.

kurier.at  | 

Kommentare