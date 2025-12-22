Der nächste Rücktritt: Weiterhin Unruhe im Eishockeyverband
Österreichs Eishockeyverband kommt vor Weihnachten nicht zur Ruhe. Während andere Sportverbände ihre Erfolge beim Lukrieren von Sponsoren kommunizieren, ist beim ÖEHV in den vergangenen Tagen erneut ein Präsidiumsmitglied zurückgetreten. Neun Monate nachdem Jürgen Hampel den Platz von Wiens Landespräsident Andreas Ösze im Präsidium übernommen hat, will auch dieser ausscheiden.
Hampel ist Präsident des niederösterreichischen Verbandes und wirft also nach nicht einmal einem Jahr das Handtuch. In einer Konferenz der Landesverbandspräsidenten soll geklärt werden, wie es mit dem Platz im Präsidium weitergeht.
"Wir klären das intern"
Auf KURIER-Anfrage bestätigte Hampel seinen Rückzug, wollte sich über die Gründe dafür nicht äußern und sagte nur: „Wir klären das intern.“
Unter ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann gibt es also seit 2020 nach Christian Hartl, Friedrich Nikolaus, Bernhard Friedrich aktuell mit Alexander Helwig bereits den vierten Geschäftsführer und zuletzt zwei Rücktritte im Präsidium.
Gespannt darf man jedenfalls auf den Jahresabschluss von 2025 warten. 2024 zeigte dieser ein Minus von 557.040,80 €.
Kommentare