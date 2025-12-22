Der nächste Rücktritt: Weiterhin Unruhe im Eishockeyverband

Österreichs Eishockeyverband kommt vor Weihnachten nicht zur Ruhe. Während andere Sportverbände ihre Erfolge beim Lukrieren von Sponsoren kommunizieren, ist beim ÖEHV in den vergangenen Tagen erneut ein Präsidiumsmitglied zurückgetreten. Neun Monate nachdem Jürgen Hampel den Platz von Wiens Landespräsident Andreas Ösze im Präsidium übernommen hat, will auch dieser ausscheiden.

Hampel ist Präsident des niederösterreichischen Verbandes und wirft also nach nicht einmal einem Jahr das Handtuch. In einer Konferenz der Landesverbandspräsidenten soll geklärt werden, wie es mit dem Platz im Präsidium weitergeht.