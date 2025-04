Die Probleme des Eishockeyverbandes: Warum das Eis immer dünner wird

Österreichs Eishockey-Nationalteam der Männer steht am Ende der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2025 in Stockholm (ab 9. Mai). Am Sonntag kommt es in Wien zum Testspiel-Höhepunkt gegen Rekordweltmeister Kanada (19 Uhr).

Doch hinter den Kulissen des Verbandes, der sich auch gerade über den erstmaligen Aufstieg der Frauen in die Weltmeisterschaft der Top-10-Nationen freuen darf, läuft es gar nicht rund. Die Funktionärskrise macht auch vor dem Eishockey nicht halt.

Bei der Generalversammlung im Juni in Linz wird sich das Präsidium rund um Klaus Hartmann und Nicolas Stockhammer sehr unangenehmen Fragen stellen müssen. Grund dafür sind finanzielle Daten, die in den letzten Monaten und auch wegen einer Klage des Verbandes gegen den KURIER an die Öffentlichkeit gelangen.