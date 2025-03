Warum Österreichs Eishockey-Erfolge nicht finanzierbar sind

Ganz im Gegenteil: Aufgrund der 150-prozentigen Erhöhung der Sportwettenabgabe durch die neue Regierung droht dem ÖEHV auch noch der Ausfall von Großsponsor win2day , der mit einer mittleren sechsstelligen Summe an Bord ist. „Wir haben mit win2day natürlich gesprochen. Wenn sich an den Vorhaben der Regierung nichts mehr ändert, dann muss win2day die Sponsorings zurückfahren.“ Der Vertrag mit dem Sportwettenanbieter läuft noch bis Ende 2025.

Das Budget des Verbandes beläuft sich auf 5,4 Millionen Euro (inklusive Schiedsrichter, die ein Durchlaufposten sind). Ein Mitgrund für die finanzielle Not sei auch die Inflation in Österreich. Hartmann sagt: „Im vergangenen Jahr sind die Kosten davongaloppiert. Die Hotels zum Beispiel sind im Vergleich zu 2018 um 50 Prozent teurer geworden. Die Förderungen der öffentlichen Hand sind hingegen nicht indexiert.“

Höhepunkt in Wien

Teamchef Roger Bader versammelt ab Dienstag jene Spieler, die nicht mehr in der Meisterschaft engagiert sind, in Wien zum ersten von fünf Camps. Am Freitag und Samstag wird gegen Lettland getestet, Höhepunkte sind die Duelle mit Weltmeister Tschechien (17., 19. April in Znaim und Linz) sowie das Spiel gegen Kanada (4. Mai). Alle WM-Spiele Österreichs von 9. bis 20. Mai sind live auf ORF 1 zu sehen.

Österreichs Frauen spielen ab 13. April bei der B-WM in Shenzhen. Ziel ist der Aufstieg, mit dabei sind auch die Nordamerika-Legionärinnen Anna Meixner und Theresa Schafzahl.