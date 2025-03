Wegen Donald Trump: In Kanada bröselt Wayne Gretzkys Denkmal

Der 1961 in Brantford, Ontario, geborene Kanadier spielte von 1979 bis 1999 in der NHL.

Am Karriereende war er vierfacher Stanley-Cup-Champion und hielt 61 Rekorde

894 Tore

erzielte Gretzky. Mit seinen 2.857 Scorerpunkten liegt er weit vor Jaromir Jagr (1.921). Alex Owetschkin liegt bei 1.607.

Gretzkys Rückennummer 99 darf in der gesamten NHL nicht mehr vergeben werden