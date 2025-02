Marco Rossi gegen Marco Kasper: Österreichs NHL-Stars im Duell

Es geht kaum jemand hinaus. Man bleibt zuhause oder fährt in eine Mall.

Vor dem Duell mit Marco Kasper: Wie gut kennen Sie einander?

Gar nicht allzu gut. Im U-20-Nationalteam haben wir uns ein paar Mal gesehen.

Werden Sie sich im Rahmen der zwei Duelle abseits des Eises auch treffen?

Ja, wir haben ja den gleichen Agenten und deshalb werden wir Essen gehen.

Können Sie Marco Kasper kurz beschreiben?

Gegen ihn habe ich noch nie gespielt. Er ist offensiv und defensiv gut. Er ist ein Beißer und spielt sehr hart. Marco versteckt sich nie, er spielt selbstbewusst und setzt seinen Schuss ein.

Wie beurteilen Sie Ihre Saison bisher?

Es geht immer besser. Daher bin ich einfach weiter fokussiert. Ich probiere, jeden Tag das Beste zu geben.

Ihr persönlicher Erfolg wird wohl auch mit dem Erfolg der Mannschaft bewertet.

Ja, sicher. Die Play-offs sind das Ziel. Wir sind auf einem guten Weg. Es ist wichtig, dass wir so weiterspielen.

Sie sind im letzten Jahr Ihres Vertrages. Lassen Sie sich von Ihrem Agenten informieren, oder erst dann, wenn ein Angebot vorliegt?

Nein, nein, sie müssen mich schon auf dem Laufenden halten. Aber, ich kann eh nur fokussiert bleiben.

Wie ist das Feedback von Minnesota?

Es ist gut. Die Trainer sind selber sehr fokussiert, dass wir als Mannschaft besser werden.

Wie leben Sie in Minneapolis-Saint Paul?

Meine Freundin und ich haben ein Apartment hier.

Ihr Vater Michael war auch Eishockeyspieler. Wie läuft der Austausch mit ihm?

Wir reden viel miteinander. Er ist nicht jemand, der mir sagt, was ich machen muss. Er fragt eher mehr nach meiner Meinung, wie ich alles so sehe und was ich denke. Er hat mir die Basics mitgegeben, dass man immer 100 Prozent gibt und dass man nur Erfolg hat, wenn man offensiv und auch defensiv gut spielt. Der Papa hat mir schon das ganze Leben lang so viel geholfen.

Haben Sie noch Vorbilder?

Nicht wirklich. Vielleicht schaue ich auf ein paar Spieler in der Center-Position. Man schaut, wo die anderen Spieler Erfolg haben – offensiv, defensiv, Bully, Zweikämpfe und so weiter.

Und früher in Ihrer Jugend?

Der Thomas Vanek natürlich und Pawel Dazjuk. Der hat mich immer inspiriert.

Merken Sie, dass Sie jetzt schon ein Vorbild für die Jugend sind?

Ja, das kriegt man natürlich mit. Früher hat man in der NHL Vanek, Grabner oder Raffl gesehen. Dann haben die aufgehört und jetzt sind es wir. Hoffentlich kommt bald auch David Reinbacher bei Montreal dazu. Wir wissen, dass viele auf uns aufschauen. Mit guten Leistungen wollen wir sie motivieren, dass sie es auch schaffen können.