Warum Marco Rossi und Marco Kasper in der NHL noch Schnäppchen sind

Die Rollen der beiden sind unterschiedlich verteilt. Der 23-jährige Marco Rossi ist bei Minnesota im letzten Jahr seines Einstiegsvertrages, der ihm ohne Boni 863.334 Dollar (830.704 Euro) bringt. In der laufenden Saison hat Rossi den Durchbruch zum Top-Spieler geschafft. Seine Leistungen werden ihm im Sommer einen Vertrag über mehrere Millionen Dollar bringen.

Die Meldungen ähneln sich: „Erfolgserlebnis für Marco Rossi in der NHL; Rossi-Tor bei 3:1-Sieg von Minnesota gegen in San Jose; Sieg und Tor für Kasper; Detroit verlor trotz Kasper-Tor.“

Der 20-jährige Marco Kasper spielt seine erste Saison bei Detroit. Er war im Herbst aufgrund von Verletzungen ins NHL-Team gekommen. Doch er machte seine Sache so gut, dass er wohl auch in die entscheidende Meisterschaftsphase geht. Von so manchem Experten wird er bereits als ein künftiger Top-Star bezeichnet. Sein Einstiegsvertrag ist mit 886.666 Dollar dotiert.

Setzt man die Jahresgehaltskosten für Rossi und Kasper in Relation zu ihren Leistungen, dann sind die Österreicher echte Schnäppchen in der besten Eishockeyliga der Welt. Marco Rossi hält nach 56 Partien bei 19 Toren und 47 Scorerpunkten. Ein Tor ist mit 45.439 Dollar also wirklich günstig. Ein Scorerpunkt von Rossi kostet bis jetzt läppische 18.369 Dollar.

Bei Marco Kasper ist es ähnlich. Das Juwel aus dem KAC-Nachwuchs glänzt mit 9 Treffern und 11 Assists. Somit ist ein Kasper-Tor derzeit 98.518 Dollar teuer, ein Scorerpunkt 44.333 Dollar.