Verbale Attacken von Trump halfen nichts: Kanada schlägt die USA

Vor der Partie wiederholte Trump seine Provokation, das nördliche Nachbarland solle der 51. Bundesstaat der USA werden. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau schrieb auf X: "Ihr könnt unser Land nicht nehmen – und ihr könnt unseren Sport nicht nehmen."

Mit der gelungenen Revanche verschafft sich Kanada einen psychologischen Vorteil gegenüber den USA im Hinblick auf das olympische Turnier 2026 in Mailand, an dem die NHL-Spieler ihr Comeback feiern werden. Die Kanadier haben die letzten vier internationalen Turniere gewonnen, an denen die NHL-Elite dabei war