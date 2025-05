"Arzt nicht leistbar" - Eishockey-Stars rechnen mit Verband ab

Österreichs Eishockey-Team hat bei dieser Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark das beste Ergebnis seit 31 Jahren eingefahren. Viertelfinale und Platz acht am Ende waren ein großer Erfolg für das Team von Trainer Roger Bader - unabhängig vom klaren Aus im Viertelfinale gegen die Schweiz am Donnerstag.