Roger Bader, vom Entwicklungshelfer zum Teamchef des Viertelfinalisten

Internationale Reputation erlangte Roger Bader erst in Österreich. In der Schweiz war er nie Headcoach einer Profimannschaft, sehr wohl aber Trainer von Nachwuchsnationalteams, als die Schweizer Anfang der 2000er-Jahre tiefgreifende Reformen umsetzten. 2014 wurde er als Entwicklungscoach nach Österreich geholt. Nach dem gescheiterten Aufstieg bei der B-WM und den blamablen Resultaten in der Olympia-Qualifikation übernahm Bader 2016 das Nationalteam.

Weil der Verband von 2016 bis 2020 mit Ex-Erste-Bank-Direktor Gernot Mittendorfer noch einen Präsidenten mit Kontakten und wirtschaftlicher Kraft hatte, wurden die Programme sukzessive nach Baders Vorstellungen und dem Vorbild der Schweiz ausgebaut . „Es steckt viel von Ralph Krueger in Österreich“, sagt Bader vor dieser WM. Krueger, der ehemalige Star-Trainer der VEU Feldkirch, führte die Schweizer von 1998 bis 2010 aus der Versenkung und an die Weltspitze. Er machte das vor allem mit hochwertigen Testspielen und mehr Trainingscamps.

Ein Schuss Zynismus

In Österreich wird Bader für die fünf Wochen Vorbereitungcamps regelmäßig kritisiert. Zu teuer seien sie, sinnlos auch, weil kaum Spieler vom späteren WM-Kader in der ersten Woche dabei sind. Doch die jungen Spieler in den ersten Camps sammeln Erfahrung, die ihnen später hilft. Unter Bader muss Österreich auch nicht mehr gegen B-Nationen testen, sondern konnte heuer gegen Rekordweltmeister Kanada, Weltmeister Tschechien, Deutschland und Lettland in WM-Form kommen.

Aussagen von Kritikern prallten an Bader nicht ab. Mit einem Schuss Zynismus repliziert er in Interviews darauf. Dass vor der WM in den Salzburger Nachrichten stand, drei Spieler hätten wegen der Taktik und der Art des Teamchefs abgesagt, erboste den sonst ruhigen Bader sehr. „Ich kann nicht verstehen, dass man zehn Monate nach der besten WM in den letzten 20 Jahren schlechte Stimmung macht.“ Ohne die drei folgte die beste WM seit 1994.