Eishockey-WM in Wien und Bratislava? „Das wäre ein Traumszenario“

Auffällig waren die Diskussionen über Schiedsrichter. Liegt es daran, dass in vielen Ligen andere Regelauslegungen üblich sind und es bei der WM schwierig ist, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen? Wir haben das offizielle Regelbuch, das ist für alle gleich. Was manchmal die Herausforderung ist, ist die Interpretation. Zum Beispiel wird in Deutschland ein Late-Check oder Körperbehinderung ein bisschen anders gepfiffen als in Finnland. Wenn dann bei der WM zwei Schiedsrichter aus zwei Ländern zusammenkommen, dann braucht es manchmal Zeit.

Die NHL plant ab 2028 jeweils zwei Jahre vor Olympia den World Cup of Hockey mit Nationalteams und das in Europa. Es wurde gar ein Büro in Zürich eröffnet. Ist das eine Bedrohung für die IIHF?

Wir haben eine riesige Diskussion mit dem World Cup of Hockey. Die IIHF hat mit den Klubs und Ligen eine gemeinsame Position. Am Anfang war das ein klares Nein. Wir verstehen, dass wir wie in einem Ökosystem zusammen funktionieren. In gewissen Ländern gibt es Transfervereinbarungen. Klubs bekommen gutes Geld, wenn ein Spieler in die NHL wechselt. Das wollen diese nicht in Gefahr bringen. Ich hoffe, dass wir am Ende einen Deal haben werden. Es ist für uns wichtig, dass die NHL-Spieler zur WM kommen. Aber die NHL muss auch wissen, ohne IIHF, ohne unsere Nachwuchs-Turniere, gibt es keine Entwicklung. Es geht nicht nur um Sport, es geht um das Geschäft, um den Markt. Es gibt zwei Partner, die eine Lösung finden wollen.