Noel führt im letzten Rennen vor Weihnachten, Gstrein lauert

Der Franzose Clement Noel geht als Führender in den zweiten Durchgang des Slalom-Klassikers von Alta Badia. Der 28-Jährige war mit Startnummer Vier im ersten Lauf der Schnellste, hat aber nur 0,09 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Atle Lie McGrath. Der Schweizer Loic Meillard ist Dritter (+0,26). "Ich mag diese Strecke und der Schnee ist auch gut. Aber es ist alles sehr eng", sagte Olympiasieger Noel.

Bester Österreicher ist Fabio Gstrein auf Rang vor und mit 0,36 Sekunden Rückstand. Michael Matt verpasste mit 0,91 Sekunden Rückstand knapp die Top-10.

Marco Schwarz, der am Sonntag noch den Riesentorlauf gewonnen hatte, musste sich mit einem Rückstand von 1,23 Sekunden geschlagen geben. "In den ersten Toren habe ich mir extrem schwer getan, unten hinaus ist es besser geworden. Für das Slalom-Training habe ich zuletzt wenig Zeit gehabt", sagte er.

Manuel Feller wird mit 1,51 Sekunden Rückstand im zweiten Lauf früh an die Reihe kommen. Johannes Strolz kam gar nicht ins Fahren und wird mit 2,49 Sekunden Rückstand den zweiten Lauf verpassen, genauso Dominik Raschner mit 1,84 Sekunden Rückstand.