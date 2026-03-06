Nur 25 Tage nach dem Sturz: Lindsey Vonn trainiert schon wieder

Unglaublich, aber wahr: Nur 25 Tage nach ihrem Horror-Sturz bei der Olympia-Abfahrt trainiert Lindsey Vonn schon wieder. Der US-Skistar postete ein Video und schrieb dazu: "Es sind definitiv harte Zeiten, aber ich bin immer noch dankbar."

Vonn hatte sich bei ihrem Sturz einen komplizierten Beinbruch zugezogen und musste mehrmals operiert werden. Das Bein konnte nur knapp vor der Amputation gerettet werden. Die letzte OP liegt nur 13 Tage zurück. Die 41-Jährige: "Das einzige Ziel ist es, gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen.“