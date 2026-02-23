Vonn verlässt das Krankenhaus: "Ein Jahr, bis alles verheilt ist"

Gespannt blicken die Ski-Fans in diesen Tagen auf das Instagram-Profil von Lindsey Vonn. Dort postet sie immer wieder Updates nach ihrem schrecklichen Unfall bei der Olympia-Abfahrt vor zwei Wochen.

Am Montag war es wieder soweit: Vonn hatte erfreuliche Nachrichten. Sie kann endlich aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Heilung ihres mehrfach gebrochenen Unterschenkels werde aber ein Jahr dauern. Danach werde sie entscheide, ob sie das viele Metall herausnehmen lässt und schließlich ist dann noch das gerissene Kreuzband zu operieren.

Ihre Nachricht im übersetzten Wortlaut

Ich bin endlich aus dem Krankenhaus raus!!! 🙌🏻 Nach fast zwei Wochen, in denen ich nahezu komplett unbeweglich im Krankenbett gelegen bin, geht es mir nun gut genug, um in ein Hotel umzuziehen. Es ist noch nicht zu Hause, aber es ist ein riesiger Schritt!

Ich hoffe, ich habe meine Verletzung gut genug erklärt. Ich bin kein Arzt, also verzeiht mir bitte, wenn ich etwas nicht perfekt erläutere. Als die Verletzung passiert ist, war die Situation in vielerlei Hinsicht ziemlich herausfordernd, aber am Ende konnte alles wieder unter Kontrolle gebracht werden. Nochmals danke, Dr. Tom Hackett 🙏🏻❤️

Jetzt konzentriere ich mich auf die Reha und darauf, in ein paar Wochen vom Rollstuhl auf Krücken umzusteigen. Es wird etwa ein Jahr dauern, bis alle Knochen verheilt sind. Danach werde ich entscheiden, ob ich das ganze Metall wieder entfernen lasse oder nicht – und dann noch einmal operiert werde, um schließlich mein Kreuzband (ACL) zu reparieren.

Es wird ein langer Weg, aber ich schaffe das. Hauptsache, ich bin erstmal aus dem Krankenhaus raus 🙌🏻💪🏻