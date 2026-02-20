Update von Lindsey Vonn: "Die Schmerzen sind schwer zu ertragen"
Lindsey Vonn meldete sich nach ihrer schweren Verletzung, die sie sich in der Olympia-Abfahrt zugezogen hatte, erneut auf X (vormals Twitter). Fortschritte macht sie nur langsam.
Der US-Star schrieb: "Nur ein kurzes Update… Meine letzte OP ist gut verlaufen. Sie hat etwas über sechs Stunden gedauert. Ich erhole mich zwar noch, aber die Schmerzen sind schwer zu ertragen. Es geht langsam voran, aber ich hoffe, dass ich bald aus dem Krankenhaus entlassen werde", so die 40-Jährige. Nachsatz: "Vielen Dank für eure Unterstützung."
Erst vor wenigen Tagen hatte Vonn bekanntgegeben, dass einen Tag nach ihrem Sturz auch ihr geliebter Hund Leo gestorben ist. "Als ich am Tag nach meinem Sturz im Krankenhausbett lag, haben wir uns von meinem großen Jungen verabschiedet. In so kurzer Zeit habe ich so viel verloren, was mir etwas bedeutet hat", schrieb der Superstar.
