Update von Lindsey Vonn: "Die Schmerzen sind schwer zu ertragen"

Lindsey Vonn meldete sich nach ihrer schweren Verletzung, die sie sich in der Olympia-Abfahrt zugezogen hatte, erneut auf X (vormals Twitter). Fortschritte macht sie nur langsam.

Der US-Star schrieb: "Nur ein kurzes Update… Meine letzte OP ist gut verlaufen. Sie hat etwas über sechs Stunden gedauert. Ich erhole mich zwar noch, aber die Schmerzen sind schwer zu ertragen. Es geht langsam voran, aber ich hoffe, dass ich bald aus dem Krankenhaus entlassen werde", so die 40-Jährige. Nachsatz: "Vielen Dank für eure Unterstützung."