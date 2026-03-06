Abfahrt in Val di Fassa: Eine Premierensiegerin mit Mini-Vorsprung

Die Abfahrt bleibt in diesem Winter mit Abstand die spannendste Disziplin im Frauen-Weltcup. Acht Abfahrten (inklusive Olympia) wurden im Laufe der Saison gefahren, dabei gab es sieben unterschiedliche Siegerinnen.

Die erste von zwei Abfahrten in Val di Fassa brachte am Freitag ein neues Siegergesicht: Die Italienerin Laura Pirovano gewann das Heimrennen und bejubelte ihren ersten Erfolg im Weltcup.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE / LIONEL BONAVENTURE Cornelia Hütter war in der ersten Abfahrt die beste Österreicherin

Der Premierensieg von Pirovano hatte sich schon angekündigt, denn die 28-Jährige hatte schon bei den vergangenen Rennen immer wieder aufgezeigt. In Val di Fassa hatte die Italienerin dann auch das Glück auf ihrer Seite. Im Ziel lag Pirovano eine Hundertstelsekunde vor der Deutschen Emma Aicher.