Wintersport

Abfahrt in Val di Fassa: Eine Premierensiegerin mit Mini-Vorsprung

Die Italienerin Laura Pirovano gewann die Abfahrt mit 1 Hundertstelsekunde Vorsprung auf Emma Aicher. Cornelia Hütter wurde Fünfte.
Christoph Geiler
06.03.2026, 12:24

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

SKI ALPIN: FRAUEN-WELTCUP ABFAHRT / PIROVANO (ITA)

Die Abfahrt bleibt in diesem Winter mit Abstand die spannendste Disziplin im Frauen-Weltcup. Acht Abfahrten (inklusive Olympia) wurden im Laufe der Saison gefahren, dabei gab es sieben unterschiedliche Siegerinnen.

"Zähe Winterspiele" für die ÖSV-Herren: Wo es krankt und was Hoffnung macht?
Nur 25 Tage nach dem Sturz: Lindsey Vonn trainiert schon wieder

Die erste von zwei Abfahrten in Val di Fassa brachte am Freitag ein neues Siegergesicht: Die Italienerin Laura Pirovano gewann das Heimrennen und bejubelte ihren ersten Erfolg im Weltcup.

Cornelia Hütter war in der ersten Abfahrt die beste Österreicherin

Cornelia Hütter war in der ersten Abfahrt die beste Österreicherin

Der Premierensieg von Pirovano hatte sich schon angekündigt, denn die 28-Jährige hatte schon bei den vergangenen Rennen immer wieder aufgezeigt. 

In Val di Fassa hatte die Italienerin dann auch das Glück auf ihrer Seite. Im Ziel lag Pirovano eine Hundertstelsekunde vor der Deutschen Emma Aicher

Nach Rückzug von Feller: Verliert das ÖSV-Skiteam seinen größten Star?

Die Österreicherinnen verpassten knapp das Stockerl. Cornelia Hütter (5.) und Ariane Rädler (6.) fehlten nur wenige Hundertstelsekunden auf das Podium. Kleine Fehler kosteten beiden eine Platzierung in den Top 3.

Nina Ortlieb, die nach ihrer Trainingsbestzeit zu den Geheimfavoritinnen gezählt hatte, verhinderte im obersten Streckenabschnitt gerade noch einen Sturz, hielt den Rückstand mit 75 Hundertstelsekunden aber noch in Grenzen.

Am Samstag  findet in Val di Fassa noch eine zweite Abfahrt statt.

Hier finden Sie mehr Geschichten aus der Welt des Wintersports
Ski Alpin Radsport Deutschland Italien
kurier.at, cg  | 

Kommentare