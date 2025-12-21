Wintersport

Mit Nummer 1 auf Platz 1: ÖSV-Star Schwarz führt in Alta Badia

Marco Schwarz dominierte den 1.Lauf in Alta Badia
Marco Schwarz liegt im Riesentorlauf von Alta Badia nach dem 1.Durchgang klar voran. Dritter ist Teamkollege Stefan Brennsteiner.
Von Christoph Geiler
21.12.25, 10:48

Nach dem ersten Riesentorlauf-Durchgang in Alta Badia herrschte im Ziel bei allen Läufern großes Rätselraten. Kaum jemand konnte die Fahrt über die Gran Risa richtig einschätzen, jeder fühlte sich langsam.

"Ich habe nicht gedacht, dass ich so schnell bin", sagte etwa Marco Schwarz.

Und wie er schnell war. Mit Startnummer 1 markierte Marco Schwarz die klare Bestzeit. Sein ruhiger Fahrstil war wie prädestiniert für die langsame Kurssetzung.

Stefan Brennsteiner liegt zur Halbzeit auf Rang 3

Der Kärntner distanzierte den US-Amerikaner River Radamus um 64 Hundertstelsekunden. Auf dem dritten Rang findet sich mit Stefan Brennsteiner (+0,67) bereits der nächste Österreicher. 

Odermatt abgeschlagen

Einen enormen Rückstand riss Superstar Marco Odermatt auf. Der Schweizer Superstar liegt bereits eineinhalb Sekunden zurück und ist nach dem ersten Lauf nur Elfter.

Patrick Feurstein verlor 2,11 Sekunden auf Halbzeitleader Marco Schwarz. Lukas Feurstein (+2,28) schaffte es ebenfalls noch in den 2.Durchgang.  

Weltmeister Raphael Haaser verpatzte seinen Lauf und liegt drei Sekunden zurück. Joshua Sturm schied mit guter Zwischenzeit aus.

