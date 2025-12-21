ÖSV-Riesentorläufer Brennsteiner und die Hassliebe zu Alta Badia

Stefan Brennsteiner befindet sich gerade auf einer Mission. Im Spätherbst seiner Laufbahn hakt der 34-jährige Riesentorlauf-Spezialist ein Karriereziel nach dem anderen ab: Der Salzburger hat mittlerweile endlich sein erstes Weltcuprennen gewonnen, er durfte das begehrte rote Trikot des Weltcupleaders tragen.

In dieser Manier soll es heute beim Riesentorlauf-Klassiker in Alta Badia (10/13.30 Uhr, live ORF1) weitergehen.