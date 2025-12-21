ÖSV-Riesentorläufer Brennsteiner und die Hassliebe zu Alta Badia
Stefan Brennsteiner befindet sich gerade auf einer Mission. Im Spätherbst seiner Laufbahn hakt der 34-jährige Riesentorlauf-Spezialist ein Karriereziel nach dem anderen ab: Der Salzburger hat mittlerweile endlich sein erstes Weltcuprennen gewonnen, er durfte das begehrte rote Trikot des Weltcupleaders tragen.
In dieser Manier soll es heute beim Riesentorlauf-Klassiker in Alta Badia (10/13.30 Uhr, live ORF1) weitergehen.
Für Stefan Brennsteiner ist die legendäre Gran Risa der Riesentorlaufhang schlechthin, nur hat der Routinier bislang hier noch keine guten Erfahrungen gemacht. „Das ist zwar der schönste Hang im Weltcup, aber sicher nicht mein Lieblingshang“, erklärt Brennsteiner, der hier bislang über einen siebenten Rang nicht hinausgekommen ist.
Ein anderes Verhältnis zur Gran Risa pflegt da schon Marco Odermatt. Der Schweizer hat hier schon fünf Siege eingefahren und macht Jagd auf Rekordchampion Marcel Hirscher (6).
Kommentare