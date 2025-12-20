1. Saisonsieg: Conny Hütter beendet ÖSV-Durststrecke in Val d'Isere

Als Cornelia Hütter nach ihrer Fahrt im Ziel bremste, sah sie ihre Zeit grün aufleuchten. "Damit habe ich, ehrlich gesagt, nicht gerechnet", sagte die Steirerin danach. Sie feierte in Val d'Isere ihren 10. Weltcupsieg. Fast 10 Monate musste die Abfahrts-Weltcupsiegerin von 2024 darauf warten. Am 28. Februar stand Hütter in Kvitfjell ganz oben auf dem Podest, in der aktuellen Saison 2025/26 suchte sie noch nach ihrer Form. Auch am Freitag im Training für die Abfahrt in Val d'Isere passte vieles noch nicht. Doch am Samstag war plötzlich alles wieder anders. Da war sie wieder, die Cornelia Hütter, wie man sie im Weltcup kennt. Mit einer sauberen Fahrt ließ sie die Konkurrenz hinter sich und gewann die Weltcupabfahrt mit 26 Hundertstel Vorsprung vor der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann und 35 Hundertstel vor US-Star Lindsey Vonn.

Freude bei Conny Hütter nach ihrem sauberen Lauf

Frauen-Abfahrt Val d’Isère – Endstand Cornelia Hütter – 1:41.54 Kira Weidle-Winkelmann – +0.26 Lindsey Vonn – +0.35 Ilka Štuhec – +0.39 Laura Pirovano – +0.41 Ester Ledecká – +0.46 Breezy Johnson – +0.61 Sofia Goggia – +0.62 Nicol Delago – +1.01 Emma Aicher – +1.23 Nina Ortlieb – +1.24 Romane Miradoli – +1.35 Marte Monsen – +1.38 Kajsa Vickhoff Lie – +1.39 Jacqueline Wiles – +1.40 Ariane Rädler – +1.47 Elena Curtoni – +1.66 Delia Durrer – +1.72 Jasmine Flury – +1.72 Mirjam Puchner – +1.74 Alice Robinson – +1.76 Allison Mollin – +1.84 Valerie Grenier – +2.11 Magdalena Egger – +2.12 Nadia Delago – +2.13 Malorie Blanc – +2.18 Haley Cutler – +2.28 Keely Cashman – +2.32 Christina Ager – +2.46 Joana Hählen – +2.56 Emily Schöpf – +2.57 Janine Schmitt – +2.65 Jasmina Suter – +2.67 Isabella Wright – +2.68 Laura Gauché – +2.70 Camille Cerutti – +2.71 Tricia Mangan – +2.74 Priska Ming-Nufer – +2.78 Lena Wechner – +2.84 Elvedina Muzaferija – +2.92 Nadine Fest – +2.94

Die ÖSV-Frauen warteten seit dem Triumph von Ski-Legende Annemarie Moser-Pröll am 17. Dezember 1978 auf einen Weltcup-Sieg in Val d'Isere. Endlich konnte die Durststrecke auf der französischen Piste beendet werden. Wo und wie ihr der Knopf aufgegangen ist, wusste Hütter nach dem Rennen selbst nicht so genau. "Ich habe gemerkt, dass eine Steigerung da ist. Aber ich weiß noch nicht, aus welcher Ecke ich das heute aus mir rausgeholt hab", gab sie im ORF-Interview zu. Sie arbeite hart daran, sich selbst und ihrem Können wieder zu vertrauen. "Es ist in mir, ich weiß es!"