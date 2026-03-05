Der US-Amerikaner Michael Harris wollte im Big Chief Bowl am Stevens Pass (Washington) auf der Piste Gas geben, doch eine Lawine setzte seinem Skispaß ein jähes Ende. Vier Stunden lang war Harris von der Schneemenge begraben, bis seine Frau die rettende Idee hatte: Sie spürte ihren Mann per Handyortung auf.

Ski fühlte sich wie "in Zement eingossen" Wie Fox 13 Seattle berichtet, wurde Harris von der Lawine mitgerissen und vom Schnee "gefangen". Gegenüber dem Medium erklärte er, dass er in eine Art "Schneeloch" rutschte, wo er aufrecht stecken blieb, sich aber nicht bewegen konnte. "Es fühlte sich an, als wäre ich in Zement eingegossen", erklärte Harris.

Aufgrund seiner misslichen Lage konnte er weder seine Smartwatch noch sein Handy bedienen. "Es war direkt über meinem Herzen, sicher verstaut. Meine Frau rief mich an, und als ich verschüttet war, hörte ich etwas. Ich spürte, dass mich jemand anrief, denn ich fühlte, wie es vibrierte, und ich konnte es klingeln hören, aber meine Hand kam nicht daran“, sagte Harris.

Verschütteter Skifahrer durch "Find my Phone"-App gefunden Als Penny, die Frau von Harris, keine Antwort von ihrem Partner erhielt, wurde sie nervös. Sie entschied sich dazu, über die App "Find My Phone" den Standort ihres Ehemannes zu überprüfen. "Man hat einfach das Gefühl, dass etwas nicht stimmt", sagte Penny Harris gegenüber Fox 13 Seattle. "Ich folgte meiner Intuition, sah seinen Standort, überprüfte ihn ein paar Mal und stellte fest, dass er sich nicht bewegte."