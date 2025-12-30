Mehr als 404.000 Menschen folgen Jorge García-Dihinx auf Instagram. Auf der Plattform berichtete der Kinderarzt regelmäßig über Sport und Ernährung. Nebenbei betrieb er den Blog "La Meteo Que Viene", (zu Deutsch: Das Wetter, das kommt) in dem der sportbegeisterte Influencer regelmäßig Wetterupdates für Skigebiete gab. Doch jetzt wird bekannt, dass der 55-Jährige und seine Ehefrau Natalia Román (36) bei einem Skiausflug verunglückt sind.

Lawinenunglück in den Pyrenäen Das Pärchen war am 29. Dezember in den spanischen Pyrenäen am Tablato-Gipfel nahe des Kurorts Panticosa (Huesca) Skifahren. Gegen 13 Uhr ereignete sich das Unglück, als sich eine Lawine auf der Piste auf 2.743 Metern Höhe durch eine abgebrochene Eisschicht löste. Laut El País wurden drei Personen von der Lawine getötet, darunter der Influencer, seine Ehefrau und Eneko Arrastua, der ebenfalls in der Bergsteiger-Szene bekannt war. Eine vierte Frau wurde mit Unterkühlungserscheinungen aus dem Gebiet geflogen, zwei weitere Personen, die von der Lawine erfasst worden waren, konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Die Lawine zog sich über ein Gebiet von etwa 300 Metern Breite und 600 bis 700 Metern Länge. Gegenüber dem Medium berichteten Rettungskräfte, dass die Leichen aus vier Metern Tiefe geborgen werden mussten.