Mehr als 513.000 Menschen folgen dem Pärchen Tanner und Shay Martin auf Instagram. Auf ihrem Profil teilten sie ihre einzigartige Reise, nachdem Tanner im Alter von nur 25 Jahren mit Darmkrebs diagnostiziert wurde. Im Mai erblickte seine Tochter das Licht der Welt, während sich der Zustand des Content Creators immer verschlechterte. Im Juni kam die traurige Gewissheit: Tanner Martin ist im Alter von 30 Jahren gestorben.

Abschiedsvideo aus dem "Jenseits" "Hey, ich bin's, Tanner! Wenn ihr das seht, bin ich tot", sagt der Influencer in seinem Video und lacht. "Ich hatte ein großartiges Leben und ich habe beschlossen, dieses Video zu machen, um meinen Tod zu verkünden." In der Aufnahme betont der Verstorbene, dass das Video auch seiner Ehefrau Trost spenden soll: "Ich denke, sie wird vor allem Zeit brauchen, um zu trauern", erklärt Martin, der darauf hinweist, dass seine Partnerin eine Social-Media-Pause einlegen sollte. Er bedankt sich bei seinen Fans für den Support und bittet seine Familie in die Gebete seiner Fans einzuschließen.

Abschließend sagt Tanner Martin, dass er an ein Leben nach dem Tod glaubt: "Ich bin echt aufgeregt, Shays Großvater zu treffen und den biologischen Vater meines Papas. Ich kann meinen Onkel Josh wiedersehen und es gibt so viele Menschen im Jenseits, auf die ich mich so freue, sie zu sehen. Ich freue mich auf Onkel Dave, er hat die besten Umarmungen gegeben. Ich freue mich darauf, wieder so eine Umarmung zu spüren." Den Tod selbst würd er als "beängstigend" beschreiben, aber auch als neues "Abenteuer".

Fans verabschieden sich Auf Instagram wird der Account mit herzergreifenden Kommentaren und Nachrichten an die Familie Martin geflutet: " Er hielt lange genug durch, um Vater zu werden 😢😭 betet für seine Familie."

" Selbst im Tod dachte er an jeden außer sich selbst. Er stellte jeden vor sich selbst. Sogar gegen Ende, als dies gefilmt wurde, erhellte sein Lächeln einen Raum und das Licht strahlte aus seinen Augen. Mutig, ehrenhaft und selbstlos sind nur 3 der vielen Worte, um ihn zu beschreiben. Deine Mädels haben einen tollen Engel! Shay, ich schicke dir und dem kleinen Schatz so viel Liebe."

"Mein Vater ist am Samstag verstorben. Ich hoffe du und er treffen euch da oben ❤️"

"Er ist wirklich so besonders. Selbst am Ende strahlen seine Positivität und gute Einstellung 😭"

" Habe sein "Abschiedsvideo" geliebt... er hat schöne Worte gesprochen. Ruhe in Frieden, Tanner 🕊️"

Tanners letzter Wunsch In einem weiteren Video erklärte der 30-Jährige, dass er für seine Tochter Jiaozi vorsorgen will. Mithilfe eines GoFundMe-Spendenkontos möchte er Geld für sein Kind sammeln, dass in vier Phasen bis zu ihrem 22 Lebensjahr aufgeteilt werden soll. Nachdem Martin seine Krebsdiagnose in so jungen Jahren bekommen hat, hat er keine Lebensversicherung abgeschlossen. Mit den Spenden seiner Fans möchte er seiner Tochter unter anderem das Studium oder die Hochzeit in ferner Zukunft bezahlen. Mittlerweile wurden mehr als 683.380 Euro gesammelt.