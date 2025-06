Knapp sechs Monate lang arbeitete Majd an seinem Körper, doch an Tag 80 bekam er eine niederschmetternde Nachricht: Der 38-Jährige wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Im Video sieht man, wie Majd zusammenbricht und die Nachricht nicht fassen kann: "Nein, nein lüg mich nicht an." Augenblicke später sitzt er weinend am Boden und schluchzt: "Nein, das kann nicht wahr sein." Trotz des Verlusts seines Coaches wollte er keinen neuen Trainer annehmen und führte die Challenge nicht nur für sich selbst, sondern auch für Wall fort.

Majd erreichte sein Ziel und nahm 44,5 Kilogramm in 178 Tagen ab. Am Ende zeigte sich der Teilnehmer emotional und sagte an seinem letzten Tag: "Ohne Coach Wall hätte ich das nie geschafft." Auch Mr. Beast schrieb emotionale Worte unter seinem Video an den Fitness-Influencer: "Das Vermächtnis von Coach Tyler Wall, geprägt von Mitgefühl und Ermutigung, wird in den Herzen all derer weiterleben, die das Glück hatten, ihn zu kennen."