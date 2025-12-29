Am 14. April 2024 berichtete die US-amerikanische Influencerin Melissa Mae Carlton , dass ihre Tochter Abigail plötzlich verstorben ist. Nun teilt die Content Creatorin, die mehr als 128.000 Follower auf Instagram hat, dass auch ihre zweite Tochter Molly plötzlich verstorben ist.

Tochter Molly ist tot: Was ist passiert?

"Am Weihnachtsmorgen wurden unsere süße Molly und ihre große Schwester Abi wieder vereint 💔", heißt es unter einem Beitrag der Influencerin am 26. Dezember. "Wir sind am Boden zerstört. Wir können es nicht glauben. Wir sind verwirrt und stehen unter Schock. Wir sind erschöpft und erschüttert, nach einem Tag voller Trauma und Herzschmerz." Carlton erklärt weiter, dass sie sich "betäubt" fühle und es noch nicht akzeptieren könne, dass es "wahr" ist. Sie berichtet weiter, dass ihre Tochter Molly ihre verstorbene Schwester Abigail sehr vermisst hätte: "Gestern Abend erzählte mir Harry unter Tränen, dass Molly sich am Montag, als wir das Flugzeug nach Arizona bestiegen, zu ihm gebeugt und ihm gesagt habe, dass sie bei Abi sein wolle. Unter Schluchzen sagte er: "Sie hat bekommen, was sie wollte" 💔"

Bevor ihre Tochter Molly verstarb, wurde sie im Krankenhaus behandelt. Melissa Mae und ihr Mann Tom Carlton haben das Alter ihrer jüngsten Tochter bisher nie öffentlich enthüllt. Die zwei verstorbenen Mädchen haben noch zwei weitere Geschwister: Schwester Lily und Bruder Harry.