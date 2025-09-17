Myteriöses Video: Influencerin stirbt mit nur 23 Jahren
Mehr als vier Millionen Menschen folgen der mexikanischen Influencerin Marian Izaguirre auf TikTok. Auf der Plattform veröffentlichte sie regelmäßig Videos über Mode und virale Trends. Am 29. August postete sie ein mysteriöses Video, das sie mit Clowns-Make-up zeigt.
Dazu bewegt sie die Lippen zu dem Hit "¿Porqué te vas?" (zu Deutsch: "Warum gehst du?") aus dem Jahr 1974 von Jeanette. In dem Video zeigt sie sich weinend und mit teilweise verschmierten Make-up. Kurz darauf, am 2. September, wurde die Content Creatorin als vermisst gemeldet, am Tag zuvor wurde beobachtet, wie sie in einen roten Wagen stieg.
Marian Izaguirre mit nur 23 Jahren tot
Laut der mexikanischen Zeitung El Financiero wurde Izaguirre vier Tage später in einem Hotel in der Stadt Morelia gefunden. Die junge Frau war in einem kritischen Zustand, weshalb sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Laut einer Pressekonferenz mit Gouverneur Alfredo Ramírez Bedolla soll sie sich zuletzt in Uruapan aufgehalten haben. Izaguirre sei ein Opfer von häuslicher Gewalt gewesen, weshalb sie Zuflucht in einem Hotel gesucht habe.
Am 12. September wurde die Influencerin für hirntot erklärt. Ihr Organe wurde laut ihrer Familie zur Spende freigegeben.
Fans nehmen Abschied
Vor allem unter ihrem letzten Video sammeln sich zahlreiche Kommentare, in denen Fans Abschied von der Influencerin nehmen und Vermutungen zu ihren Todesumständen zu stellen:
- "Ruhe in Frieden, schöne Prinzessin"
- "Das war ihr Hilferuf."
- "Wie schrecklich, dass dies sein letztes Video war 😨"
- "Es scheint, als hätte sie sich unwissentlich verabschiedet 🥺💔"
- "Wir waren alle froh, dass sie wieder aufgetaucht war, und dann plötzlich diese Nachricht heute🥺 Ruhe in Frieden🥺"
- "Ich liebe dieses Lied, aber es scheint verflucht zu sein. Die andere Influencerin Arina Glazunova hat es auch gesungen, bevor sie einen Unfall hatte 😭"
- "Ruhe in Frieden, meine Liebe ❤️ In der kurzen Zeit, in der ich dich kannte, warst du ein wunderbares Mädchen mit einem Lächeln, das nie verschwand. Danke, dass du eine der ersten Personen warst, die mich aufgenommen haben, als ich nach Mexiko kam. Du bist ein Engel und warst es schon immer ❤"
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei:
- Frauen-Helpline: 0800 222 555, www.frauenhelpline.at
- Frauenhaus-Notruf: 05 77 22
- Opfer-Notruf: 0800 112 112
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800 700 217
- Polizei-Notruf: 133
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at
Kommentare