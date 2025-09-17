Mehr als vier Millionen Menschen folgen der mexikanischen Influencerin Marian Izaguirre auf TikTok. Auf der Plattform veröffentlichte sie regelmäßig Videos über Mode und virale Trends. Am 29. August postete sie ein mysteriöses Video , das sie mit Clowns-Make-up zeigt.

Dazu bewegt sie die Lippen zu dem Hit "¿Porqué te vas?" (zu Deutsch: "Warum gehst du?") aus dem Jahr 1974 von Jeanette. In dem Video zeigt sie sich weinend und mit teilweise verschmierten Make-up. Kurz darauf, am 2. September, wurde die Content Creatorin als vermisst gemeldet, am Tag zuvor wurde beobachtet, wie sie in einen roten Wagen stieg.

Marian Izaguirre mit nur 23 Jahren tot

Laut der mexikanischen Zeitung El Financiero wurde Izaguirre vier Tage später in einem Hotel in der Stadt Morelia gefunden. Die junge Frau war in einem kritischen Zustand, weshalb sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Laut einer Pressekonferenz mit Gouverneur Alfredo Ramírez Bedolla soll sie sich zuletzt in Uruapan aufgehalten haben. Izaguirre sei ein Opfer von häuslicher Gewalt gewesen, weshalb sie Zuflucht in einem Hotel gesucht habe.

Am 12. September wurde die Influencerin für hirntot erklärt. Ihr Organe wurde laut ihrer Familie zur Spende freigegeben.