Nach Lawinen-Unglück: Skifahrer stirbt mit nur 15 Jahren
Am 27. Februar löste sich im Skigebiet Nakiska in Kanada eine Lawine, die zwei Personen begraben hat. Während sich ein Skifahrer selbst befreien konnte, kam ein Teenager kurze Zeit später ums Leben.
15-Jähriger unter Lawine begraben
Wie CBC berichtet, wurde der 15-jährige Emilio Hrazdira von der Lawine gegen 12:49 Uhr verschüttet. In der Nähe von Calgary erwischte die Schneemasse den Teenager, der von den Einsatzkräften bewusstlos geborgen werden konnte. Hrazdira wurde im kritischen Zustand ins Alberta Children's Hospital eingeliefert. Samstagmorgen wurde bestätigt, dass der Jugendliche gestorben ist.
"Wir sind zutiefst erschüttert über den Tod eines dieser jungen Sportler", erklärte der Skiverband in einer Stellungnahme auf Facebook. "Wir sprechen der Familie und den Freunden, den Teamkollegen und ihren Familien sowie den Trainern und Mitarbeitern in dieser unvorstellbaren Zeit unser tiefstes Beileid aus."
Lawine von Skifahrern ausgelöst
Laut einem Unfallbericht von Avalanche Canada lösten die beiden Skifahrer "beim Aufstieg mit Stiefeln eine Lawine aus". Dabei wurden "beide Mitglieder der Gruppe erfasst, wobei einer teilweise und einer vollständig verschüttet wurde." Es soll sich dabei um die Lawinenstufe 2 gehandelt haben, die erklärt, dass eine Lawine "groß genug" ist, um eine Person zu "begraben, verletzen oder zu töten".
