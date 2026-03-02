Am 27. Februar löste sich im Skigebiet Nakiska in Kanada eine Lawine, die zwei Personen begraben hat. Während sich ein Skifahrer selbst befreien konnte, kam ein Teenager kurze Zeit später ums Leben.

15-Jähriger unter Lawine begraben Wie CBC berichtet, wurde der 15-jährige Emilio Hrazdira von der Lawine gegen 12:49 Uhr verschüttet. In der Nähe von Calgary erwischte die Schneemasse den Teenager, der von den Einsatzkräften bewusstlos geborgen werden konnte. Hrazdira wurde im kritischen Zustand ins Alberta Children's Hospital eingeliefert. Samstagmorgen wurde bestätigt, dass der Jugendliche gestorben ist.

"Wir sind zutiefst erschüttert über den Tod eines dieser jungen Sportler", erklärte der Skiverband in einer Stellungnahme auf Facebook. "Wir sprechen der Familie und den Freunden, den Teamkollegen und ihren Familien sowie den Trainern und Mitarbeitern in dieser unvorstellbaren Zeit unser tiefstes Beileid aus."