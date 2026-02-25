Ein 32-jähriger Skifahrer aus dem Pongau kam am 24. Februar bei einem Lawinenunfall im Skigebiet St. Johann Alpendorf ums Leben. Der Unfall ereignete sich zwischen 11 und 15 Uhr in einem etwa 40 Grad steilen bewaldeten Gelände außerhalb der präparierten Pisten auf einer Seehöhe von rund 1400 Metern. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte oberhalb der Waldgrenze Lawinenwarnstufe 4 auf der fünfteiligen Gefahrenskala.

Alleinfahrt mit fatalen Folgen

Der Einheimische, der laut Polizeibericht gut ausgerüstet war und über ausgezeichnete Kenntnisse des Gebiets verfügte, befuhr den Steilhang alleine. Während der Abfahrt löste sich eine größere Nassschneelawine, die den 32-Jährigen mitriss und gegen einen Baum schleuderte. Durch den Aufprall erlitt der Pongauer tödliche Verletzungen.

Erhöhte Lawinengefahr im Gebirge

Der tragische Vorfall unterstreicht die Gefahren des Freeriding bei erhöhter Lawinenwarnstufe. Experten weisen immer wieder darauf hin, dass selbst gute Ausrüstung und Ortskenntnisse keinen vollständigen Schutz vor Lawinenunfällen bieten können. Besonders das Befahren steiler Hänge bei Nassschnee und hoher Lawinenwarnstufe birgt erhebliche Risiken. Die Behörden raten, bei solchen Bedingungen auf gesicherte Pisten auszuweichen und aktuelle Lawinenwarnungen stets ernst zu nehmen.