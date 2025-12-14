Ausfälle, Fehler und Pannen: Schwacher Auftritt der ÖSV-Stars in St.Moritz

So gut das Speed-Wochenende in St. Moritz für die Österreicherinnen mit den Rängen 2, 3 und 6 in der ersten Saisonabfahrt begonnen hatte, so sehr ließ das ÖSV-Team im Super-G am Sonntag nach. Mit Cornelia Hütter als Neunte schaffte es nur eine Österreicherin in die Top Ten und haderte mit ihrer Fahrt.

Airbag-Probleme Ein anderes Problem hatte Magdalena Egger. Bei der Senkrechtstarterin aus Lech, die am Freitag sensationell auf Rang 2 gerast war, öffnete sich im obersten Streckenteil der Airbag im Rennanzug - trotzdem erreichte die 24-Jährige mit Platz 15 ihr bestes Weltcupergebnis im Super-G.

Magdalena Egger und ihre Vorarlberger Teamkollegin Nina Ortlieb durften mit ihren Auftritten zufrieden sein. Ortlieb kam bei ihrem Comeback nach Unterschenkelbruch mit einer kontrollierten Fahrt auf den 13. Rang. Auch Stephanie Brunner zeigte auf: Mit Startnummer 57 fuhr sie noch auf Rang 19. Viele Ausfälle Mirjam Puchner, die in den Abfahrten von St. Moritz mit den Rängen 3 und 5 aufgezeigt hatte, schied bereits im obersten Streckenteil aus. Auch Emily Schöpf kam nicht ins Ziel. Christina Ager verzichtete kurzfristig auf einen Start.

