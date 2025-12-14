Wintersport

Ausfall in Val-d'Isère: Vermurkster Saisonstart von ÖSV-Star Feller

Manuel Feller kommt im Olympiawinter nicht richtig in Fahrt
Manuel Feller schied bereits im ersten Slalom-Durchgang aus. Sein bestes Saisonergebnis bleibt damit ein elfter Platz.
Von Christoph Geiler
14.12.25, 10:00
Für Manuel Feller war das Weltcup-Wochenende in Val-d'Isère ein Reinfall. Im Riesentorlauf am Samstag konnte sich der Tiroler Routinier nicht für den 2. Durchgang qualifizieren.

24 Stunden später kam Feller im Slalom nicht ins Ziel.

Vonn gegen Shiffrin: Das erste Duell der Gigantinnen seit 2019

Dem Slalom-Weltcupsieger der Saison 2023/'24 unterlief bereits nach wenigen Toren ein schwerer Fehler. Als der 33-Jährige im untersten Teil alles riskierte, verpasste er ein Tor.

"Hatten genug Kinderläufe"

Dabei hatte Feller im ORF-Interview noch von der anspruchsvollen Kurssetzung. "So gehört Slalom. Wir hatten heuer schon genug Kinderläufe."

Manuel Feller wartet noch auf ein Topergebnis

Damit ist der Fehlstart in den Olympiawinter perfekt: Im ersten Slalom in Levi war Manuel Feller auf Rang 11 gelandet, in Hochgurgl musste er sich mit dem 27. Platz begnügen.

Hoffnungsträger Gstrein

Die österreichischen Hoffnungen ruhen nun vor allem auf Fabio Gstrein. Der Ötztaler, der mit Startnummer 1 ins Rennen gegangen war, ist nach dem ersten Durchgang Sechster. Sein Rückstand: 71 Hundertstelsekunden. 

Sensationsfahrt auf Rang 2: Wer ist ÖSV-Senkrechtstarterin Magdalena Egger?
Loic Meillard liegt nach dem ersten Lauf voran

Nach dem Triumph im Riesentorlauf ist der Schweizer Loic Meillard auch im Slalom auf Erfolgskurs

Loic Meillard und Val-d'Isère - das scheint - im Gegensatz zu Manuel Feller - derweil eine Erfolgskombination zu sein. Nachdem der 29-Jährige am Samstag im Riesentorlauf einen Schweizer Dreifachsieg angeführt hatte, befindet er sich auch im Slalom auf Siegkurs.

Meillard führt das Feld nach dem ersten Durchgang vor den Norwegern Timon Haugan (+0,05) und Atle Lie McGrath (+0,13) an.

Österreicher im 2.Durchgang

Johannes Strolz präsentierte sich stark und fuhr mit Startnummer 26 auf Rang 15 (+1,78), Michael Matt (+1,88) schuf sich ebenfalls eine gute Ausgangsposition. Marco Schwarz verlor 2,18 Sekunden.

Dominik Raschner erlitt das Feller-Schicksal und schied ebenfalls aus. Der Kärntner Adrian Pertl verzichtete wegen akut aufgetretenen Rückenschmerzen auf einen Start.

Ski Alpin
