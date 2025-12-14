Vonn gegen Shiffrin: Das erste Duell der Gigantinnen seit 2019

Die eine ist mit 104 Weltcupsiegen die Nummer 1 der Weltcupgeschichte und hat bei Olympischen Winterspielen und Weltmeisterschaften sage und schreibe 10 Goldmedaillen gewonnen. Die andere hält bei 83 Weltcupsiegen, ist Rekordgewinnerin im Abfahrtsweltcup (8 Mal) und hat mit ihrem Abfahrtssieg in St. Moritz im Alter von 41 Jahren Skigeschichte geschrieben.

Mikaela Shiffrin (30) und Lindsey Vonn (41) haben den Frauen-Skisport in diesem Jahrtausend auf ein anderes Level gehoben und in ihrer Heimat, den Vereinigten Staaten, eine Ski-Begeisterung ausgelöst.

In St. Moritz kommt es am Sonntag zum mit Spannung erwarteten Duell der beiden Gigantinnen des Skisports. Denn Mikaela Shiffrin hat ihren Start für den Super-G (10.45 Uhr) angekündigt, nachdem sie seit Dezember 2023 auf Einsätze in den Speed-Disziplinen verzichtet hatte.