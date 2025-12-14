Vonn gegen Shiffrin: Das erste Duell der Gigantinnen seit 2019
Die eine ist mit 104 Weltcupsiegen die Nummer 1 der Weltcupgeschichte und hat bei Olympischen Winterspielen und Weltmeisterschaften sage und schreibe 10 Goldmedaillen gewonnen.
Die andere hält bei 83 Weltcupsiegen, ist Rekordgewinnerin im Abfahrtsweltcup (8 Mal) und hat mit ihrem Abfahrtssieg in St. Moritz im Alter von 41 Jahren Skigeschichte geschrieben.
Mikaela Shiffrin (30) und Lindsey Vonn (41) haben den Frauen-Skisport in diesem Jahrtausend auf ein anderes Level gehoben und in ihrer Heimat, den Vereinigten Staaten, eine Ski-Begeisterung ausgelöst.
In St. Moritz kommt es am Sonntag zum mit Spannung erwarteten Duell der beiden Gigantinnen des Skisports.
Denn Mikaela Shiffrin hat ihren Start für den Super-G (10.45 Uhr) angekündigt, nachdem sie seit Dezember 2023 auf Einsätze in den Speed-Disziplinen verzichtet hatte.
Gold vs. Out
Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden US-Skistars in einem Rennen seit fast sieben Jahren. Bei der WM 2019 in Aare waren Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn im Super-G im Einsatz.
Vonn kam damals nicht ins Ziel, während Shiffrin die Goldmedaille gewann. Nicht viel anders war der letzte gemeinsame Auftritt im Weltcup verlaufen.
Im Super-G von Cortina (20. Jänner 2019) fiel Lindsey Vonn aus. Der Sieg ging damals - richtig - an Mikaela Shiffrin.
