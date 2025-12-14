Wintersport

Vonn gegen Shiffrin: Das erste Duell der Gigantinnen seit 2019

Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn haben gemeinsam 187 Weltcupsiege gefeiert
Die Superstars Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn treten im Super-G von St.Moritz erstmals seit der WM 2019 wieder gegeneinander an.
Von Christoph Geiler
14.12.25, 08:00
Die eine ist mit 104 Weltcupsiegen die Nummer 1 der Weltcupgeschichte und hat bei Olympischen Winterspielen und Weltmeisterschaften sage und schreibe 10 Goldmedaillen gewonnen.

Die andere hält bei 83 Weltcupsiegen, ist Rekordgewinnerin im Abfahrtsweltcup (8 Mal) und hat mit ihrem Abfahrtssieg in St. Moritz im Alter von 41 Jahren Skigeschichte geschrieben.

Alters-Erscheinung: Wie Vonn auf den Gipfel zurückkehrte
Ein deutscher Jungstar vereitelte den nächsten Sieg von Lindsey Vonn

Mikaela Shiffrin (30) und Lindsey Vonn (41) haben den Frauen-Skisport in diesem Jahrtausend auf ein anderes Level gehoben und in ihrer Heimat, den Vereinigten Staaten, eine Ski-Begeisterung ausgelöst.

Lindsey Vonn bejubelt ihren Sieg in St.Moritz

In St. Moritz kommt es am Sonntag zum mit Spannung erwarteten Duell der beiden Gigantinnen des Skisports

Denn Mikaela Shiffrin hat ihren Start für den Super-G (10.45 Uhr) angekündigt, nachdem sie seit Dezember 2023 auf Einsätze in den Speed-Disziplinen verzichtet hatte.

Sensationsfahrt auf Rang 2: Wer ist ÖSV-Senkrechtstarterin Magdalena Egger?

Gold vs. Out

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden US-Skistars in einem Rennen seit fast sieben Jahren. Bei der WM 2019 in Aare waren Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn im Super-G im Einsatz.

Vonn kam damals nicht ins Ziel, während Shiffrin die Goldmedaille gewann. Nicht viel anders war der letzte gemeinsame Auftritt im Weltcup verlaufen.

Im Super-G von Cortina (20. Jänner 2019) fiel Lindsey Vonn aus. Der Sieg ging damals - richtig - an Mikaela Shiffrin.

