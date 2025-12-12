Anstoß

Alters-Erscheinung: Wie Vonn auf den Gipfel zurückkehrte

Zurück am Gipfel: Ski-Star Lindsey Vonn
Die 41-jährige Lindsey Vonn schaffte mit dem Sieg in St. Moritz das, wovon Marcel Hirscher beim Comeback nur träumen konnte. Hatte sie es leichter?
Christoph Geiler

12.12.25, 16:28
Was wohl Marcel Hirscher durch den Kopf gegangen ist, als Lindsey Vonn in der Abfahrt von St. Moritz als Siegerin ins Ziel kam? Die US-Amerikanerin hat mit ihrem Triumph genau diese Heldengeschichte geschrieben, die sich der achtfache Gesamtweltcupsieger auch für sein Comeback ausgemalt hatte. 

Nur endete Hirschers Rückkehr als Ski-Holländer nicht auf dem obersten Treppchen, sondern vor einem Jahr mit einem Kreuzbandriss im OP-Saal.

Mit 41 Jahren zum 83. Weltcupsieg: Lindsey Vonn gewinnt in St. Moritz

Der Salzburger mag zwar um fünf Jahre jünger sein als die 41-jährige Grande Dame des Skisports, die Wahrscheinlichkeit, dass Marcel Hirscher bei seinem zweiten Comeback im Jänner alt aussieht, ist aber ungleich größer. Zu rasant sind die Entwicklungen im Slalom und im Riesentorlauf, zu groß ist die Leistungsdichte in Hirschers ehemaligen Paradedisziplinen. Allein im Slalom standen in den letzten vier Wintern fast 30 verschiedene Läufer am Podest.

Ski-Star Lindsey Vonn: Mit 41 Jahren zur Trainingsbestzeit

Viel Gegenwind

Das soll die famose Leistung von Lindsey Vonn jetzt keineswegs schmälern – in einer Disziplin wie der Abfahrt, in der auch und vor allem Erfahrungsschatz gefragt ist, lassen sich fünf Jahre Rennpause leichter kaschieren als zwischen den Slalomtoren.

Vonns 83. Erfolg im Weltcup war nicht nur ein historisches Husarenstück – sie ist nun die älteste Gewinnerin – der Triumph in St. Moritz war auch ein Sieg über viele Widerstände und noch mehr Kritiker und Skeptiker. Lindsey Vonn habe einen „Vollschuss“, sagte etwa Franz Klammer, als er einst vor den Comebackplänen des US-Skistars hörte. Andere Kommentare gingen sogar noch tiefer.

Marcel Hirscher plant die Rückkehr frühestens in Madonna

Inzwischen hat sich der österreichische Abfahrtsheld für seinen verbalen Einfädler entschuldigt. Inzwischen haben alle festgestellt, dass die Rückkehr einer Protagonistin wie Lindsey Vonn ein echter Segen für den internationalen Skisport ist. Inzwischen erkennt auch jeder, dass nicht PR- und Marketing-Gründe der wahre Antrieb der US-Amerikanerin sind.

Ski-Unternehmer Marcel Hirscher muss diesen Beweis erst noch erbringen.

