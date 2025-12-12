Alters-Erscheinung: Wie Vonn auf den Gipfel zurückkehrte

Was wohl Marcel Hirscher durch den Kopf gegangen ist, als Lindsey Vonn in der Abfahrt von St. Moritz als Siegerin ins Ziel kam? Die US-Amerikanerin hat mit ihrem Triumph genau diese Heldengeschichte geschrieben, die sich der achtfache Gesamtweltcupsieger auch für sein Comeback ausgemalt hatte. Nur endete Hirschers Rückkehr als Ski-Holländer nicht auf dem obersten Treppchen, sondern vor einem Jahr mit einem Kreuzbandriss im OP-Saal.

Der Salzburger mag zwar um fünf Jahre jünger sein als die 41-jährige Grande Dame des Skisports, die Wahrscheinlichkeit, dass Marcel Hirscher bei seinem zweiten Comeback im Jänner alt aussieht, ist aber ungleich größer. Zu rasant sind die Entwicklungen im Slalom und im Riesentorlauf, zu groß ist die Leistungsdichte in Hirschers ehemaligen Paradedisziplinen. Allein im Slalom standen in den letzten vier Wintern fast 30 verschiedene Läufer am Podest.

Viel Gegenwind Das soll die famose Leistung von Lindsey Vonn jetzt keineswegs schmälern – in einer Disziplin wie der Abfahrt, in der auch und vor allem Erfahrungsschatz gefragt ist, lassen sich fünf Jahre Rennpause leichter kaschieren als zwischen den Slalomtoren. Vonns 83. Erfolg im Weltcup war nicht nur ein historisches Husarenstück – sie ist nun die älteste Gewinnerin – der Triumph in St. Moritz war auch ein Sieg über viele Widerstände und noch mehr Kritiker und Skeptiker. Lindsey Vonn habe einen „Vollschuss“, sagte etwa Franz Klammer, als er einst vor den Comebackplänen des US-Skistars hörte. Andere Kommentare gingen sogar noch tiefer.