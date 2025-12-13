Ein deutscher Jungstar vereitelte den nächsten Sieg von Lindsey Vonn

Alles war in St.Moritz angerichtet für den nächsten Coup von Lindsey Vonn. Wer sollte, bitteschön, die US-Amerikanerin nach ihrer Galavorstellung in der Abfahrt am Freitag auf dem Weg zu ihrem 84. Weltcupsieg stoppen?

Eine unbekümmerte junge Deutsche zum Beispiel. Emma Aicher, vor wenigen Wochen erst 22 geworden, verhinderte den Doppelerfolg der 41-jährigen Lindsey Vonn.

Die letzte Allrounderin im Weltcup schnappte dem US-Star den Sieg weg und war um 24. Hundertstelsekunden schneller. 3.Weltcupsieg für Aicher Vonn unterliefen am Samstag mehrere Fehler, das nützte Jungstar Emma Aicher eiskalt und fuhr zu ihrem dritten Weltcupsieg.

Nach dem Saisonauftakt nach Maß mit den Rängen 2 (Magdalena Egger) und 3 (Mirjam Puchner) verpassten die Österreicherinnen in der 2.Abfahrt die Podestplätze. Mirjam Puchner war als Fünfte die Beste, auf das Stockerl fehlten der Salzburgerin 36 Hundertstelsekunden.

Magdalena Egger bestätigte, dass ihr sensationeller zweiter Platz in der ersten Abfahrt am Freitag keine Eintagsfliege war. Die 6-fache Juniorenweltmeisterin zeigte erneut auf und landete als Siebente im Spitzenfeld. Damit hat die 24-jährige Vorarlbergerin nun endgültig einen fixen Startplatz für die weiteren Saisonabfahrten.