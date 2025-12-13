Riesentorlauf in Val d'Isere: ÖSV-Star Brennsteiner in Führung

Nach seinem ersten Weltcupsieg in Copper Mountain fährt Stefan Brennsteiner wie entfesselt und präsentiert sich mit 34 Jahren so stark wie noch nie. Beim Riesentorlauf-Klassiker in Val d'Isere liegt der Salzburger nach dem ersten Durchgang in Führung und macht Jagd nach seinem 2.Weltcupsieg.

Der steile Hang und die schwierige Kurssetzung stellten die Riesentorläufer vor große Herausforderungen. Bei jedem Athleten schlichen sich Fehler ein. Stefan Brennsteiner meisterte vor allem den obersten Streckenteil am besten und nahm dort Superstar Marco Odermatt eine Sekunde ab.

2 Norweger verfolgen Brennsteiner Odermatt, der die letzten vier Riesentorläufe in Val d'Isere gewonnen hat, verlor am Ende eine knappe halbe Sekunde auf den Österreicher und liegt nur an der vierten Stelle. Erste Verfolger von Stefan Brennsteiner sind die beiden Norweger Henrik Kristoffersen (+0,28) und Timon Haugan (+0,33).