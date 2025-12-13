Wintersport

Riesentorlauf in Val d'Isere: ÖSV-Star Brennsteiner in Führung

Stefan Brennsteiner war im ersten Durchgang der Schnellste
Stefan Brennsteiner liegt nach dem 1. Durchgang voran und jagt seinen 2.Weltcupsieg.
Von Christoph Geiler
13.12.25, 10:06
Nach seinem ersten Weltcupsieg in Copper Mountain fährt Stefan Brennsteiner wie entfesselt und präsentiert sich mit 34 Jahren so stark wie noch nie.

Beim Riesentorlauf-Klassiker in Val d'Isere liegt der Salzburger nach dem ersten Durchgang in Führung und macht Jagd nach seinem 2.Weltcupsieg.

ÖSV-Herrenchef: „Wenn einer auslässt, geht das Rennen nicht in die Hose“

Der steile Hang und die schwierige Kurssetzung stellten die Riesentorläufer vor große Herausforderungen. Bei jedem Athleten schlichen sich Fehler ein. 

Stefan Brennsteiner meisterte vor allem den obersten Streckenteil am besten und nahm dort Superstar Marco Odermatt eine Sekunde ab.

Stefan Brennsteiner feierte in Copper Mountain seinen ersten Weltcupsieg

2 Norweger verfolgen Brennsteiner

Odermatt, der die letzten vier Riesentorläufe in Val d'Isere gewonnen hat, verlor am Ende eine knappe halbe Sekunde auf den Österreicher und liegt nur an der vierten Stelle.

Erste Verfolger von Stefan Brennsteiner sind die beiden Norweger Henrik Kristoffersen (+0,28) und Timon Haugan (+0,33).

Patrick Feurstein verlor 1,15 Sekunden und liegt an der 10. Stelle. Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser büßte 1,20 Sekunden ein und schuf sich ebenfalls eine gute Ausgangsposition für den 2.Lauf.

Ski Alpin
