Husarenritt von ÖSV-Ass Brennsteiner: Mit einem Stock schneller als viele Stars

Stefan Brennsteiner ist ein echter Teufelskerl und nicht so leicht aus der Bahn zu werfen. Und mögen die Widerstände und Hindernisse noch so groß sein. Nach vier Kreuzbandrissen und vielen anderen Missgeschicken und Malheurs wurde der Salzburger Riesentorlaufspezialist zuletzt in Copper Mountain für seine Zähigkeit mit dem ersten Weltcupsieg belohnt.

Bei seiner ersten Ausfahrt im roten Trikot des Führenden im Riesentorlauf-Weltcup sah sich Stefan Brennsteiner prompt wieder mit einer großen Herausforderung konfrontiert: Stockverlust, kein Gesichtsverlust Schon nach wenigen Fahrsekunden verlor der 34-Jährige seinen rechten Stock und musste die berüchtigte Birds-of-Prey-Piste mit diesem Handicap bewältigen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © IMAGN IMAGES via Reuters Connect / Michael Madrid Marco Odermatt liegt nach dem ersten Durchgang voran

Es spricht für die Klasse von Stefan Brennsteiner, dass er mit einem Stock lediglich 1,11 Sekunden auf den Halbzeit-Leader Marco Odermatt (SUI) einbüßte und etliche Riesentorlauf-Stars hinter sich ließ. Brennsteiner ist nach dem ersten Durchgang als Sechster sogar bester Österreicher.