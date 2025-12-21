Die großen Comebacks im Ski: Masochistentreff der Vorbilder

Kaum ein Tag ohne Kreuzbandriss. Über die Sinnhaftigkeit des Ski-Weltcups lässt sich streiten, zumal der immer mehr einem Masochistentreff gleicht. Unbestritten aber ist die Vorbildfunktion der alpinen Stehauffrauen- und Männer dafür, was mit eisernem Willen möglich ist.

Wer hätte gedacht, dass Lindsey Vonn als 41-Jährige zum dritten Mal auf Podest rasen, ja sich in Val-d'Isère sogar über den 0.35-Rückstand gegenüber Siegerin Conny Hütter (auch schon drei Kreuzbandrisse) ärgern würde. Wer hätte Olympiasiegertochter Nina Ortlieb zugetraut, dass sie nach fast 30 Operationen mit einem Olympia-Startplatz rechnen darf?

Und dass Max Franz, 36, drei Jahre nach seinem brutalen Sturz in Colorado, wo ihm schon ewiger Invaliden-Status prophezeit worden war, noch einmal ein Weltcup-Rennen bestreiten durfte, glich überhaupt einem Wunder. Auch wenn es am vierten Advent-Samstag auf der Grödener Saslong, wo der Kärntner 2016 gesiegt hatte, nur 40 Sekunden dauerte. Marcel Hischer, 36, fieberte beim unerwarteten Comebackversuch von Franz daheim vor dem Bildschirm in Doppelfunktion mit. Als dessen enger Freund und Firmenchef. Schließlich fährt Franz Skier vom Hirschen alias van Deer.