ÖSV-Ass sagt für die Tour de Ski ab und schont sich für Olympia

Die am 28. Dezember beginnende Tour de Ski findet ohne Mika Vermeulen statt. Der Gesamtzweite des Vorjahres laboriert seit dem Weltcup in Davos an einem hartnäckigen grippalen Infekt und ist nicht ausreichend genesen. Der 26-jährige Steirer entschied sich daher, auf einen Start zu verzichten und den Fokus auf seine vollständige Genesung zu legen – auch mit Blick auf die Olympischen Winterspiele im Februar.

Kein Risiko vor Olympia

„Mich hat nach dem Weltcup in Davos eine ordentliche Erkältung inklusive Fieber erwischt, eine seriöse Vorbereitung war zuletzt nicht möglich“, erklärte Vermeulen. „Ich möchte jetzt kein Risiko eingehen, unter Zeitdruck wieder fit zu werden und zu früh intensive Belastungen zu absolvieren. Die Olympischen Spiele stehen in diesem Winter über allem.“

Der Verzicht falle ihm besonders schwer, betonte Vermeulen: „Die Tour de Ski zählt zu meinen absoluten Lieblingsrennen. Aber in einem Olympia-Jahr gibt es bei der Gesundheit keine Kompromisse.“

Die Tour de Ski startet am 28. Dezember 2025 in Toblach und endet am 4. Jänner 2026 traditionell mit dem Final Climb in Val di Fiemme. Das österreichische Aufgebot für die Rundfahrt wird am 26. Dezember bekanntgegeben.