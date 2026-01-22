Wintersport

Die Streif steht Kopf: Ein Freerunner auf Abwegen in Kitzbühel

Parcour-Star Jason Paul bei seinem Grenzgang über die Streif
Der deutsche Freerunner Jason Paul zeigte auf der berühmtesten Abfahrt der Welt seine Kunststücke.
Von Christoph Geiler
22.01.26, 10:00

Die berühmteste Abfahrt der Welt lässt sich nicht nur auf zwei Brett'ln bewältigen. Über die letzten Jahre wurde die legendäre Streif in Kitzbühel auf verschiedenste Weise bezwungen. 

Die Extremsportler von Red Bull, einer der großen Geldgeber des Hahnenkamm-Spektakels, lassen sich jeden Winter etwas Neues einfallen.

So tobte sich einst Max Verstappen mit einem Formel-1-Boliden auf der Streif aus. Moto-GP-Star Marc Marquez raste mit einem Motorrad über die Mausefalle. 

Der Osttiroler Mountainbike-Künstler Fabio Wibmer bezwang die Abfahrt wagemutig auf zwei Rädern. 2025 zog Kunstflieger Dario Costa seine Flugshow ab.

In diesem Winter hatte Freerunner Jason Paul seinen großen Auftritt in Kitzbühel. Der Deutsche verwandelte die Streif zu seinem Parkour-Spot und eroberte die Abfahrtspiste auf seine Art und Weise.

Hoch über den Dächern des Starthauses

Start für den spektakulären Run

„Ein Parkour-Projekt auf der Streif umzusetzen, war eine riesige Ehre“, erklärt Jason Paul, der seinen akrobatischen Streifzug vom Hubschrauber aus startete.  

"Das war ein sehr emotionaler Moment, den ich nie vergessen werde“, sagte der 34-jährige Deutsche nach seinem Action-Erlebnis.

