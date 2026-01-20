Wintersport

Tempojagd auf der Streif: Der Streckenrekord von Fritz Strobl wackelt

Der Italiener Giovanni Franzoni war im ersten Abfahrtstraining in Kitzbühel der Schnellste
Seit 1997 hält Fritz Strobl die Bestmarke auf der Streif. Im ersten Abfahrtstraining kam der Italiener Giovanni Franzoni schon sehr nahe.
Von Christoph Geiler
20.01.26, 12:56

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Fritz Strobl hatte schon so eine Vorahnung. Heuer ist die Streif besonders schnell, meinte der Inhaber des Streckenrekords auf der berühmtesten Abfahrt der Welt.

1997 hatte der Abfahrts-Olympiasieger von 2002 auf der Streif die Bestmarke aufgestellt: Seit damals waren Strobls 1:51:58 unantastbar.

ÖSV-Hoffnung Eichberger nach seiner Verletzung: "Es tut richtig weh"

Im ersten Abfahrtstraining kam der Italiener Giovanni Franzoni der Zeit von Fritz Strobl bedrohlich nahe. Der Aufsteiger des Jahres, der erst zum zweiten Mal über die Streif raste, war in 1:52,87 der Schnellste, ohne dabei aber wirklich ans Limit zu gehen.

Vincent Kriechmayr war als 16. der beste Österreicher im ersten Training

Vincent Kriechmayr war als 16. der beste Österreicher im ersten Training

Die Abfahrer sind sich einig, dass am Samstag der Streckenrekord fallen wird. Denn die Streif wird traditionell mit jedem Training noch schneller.

Bester Österreicher war im ersten Testlauf Vincent Kriechmayr, der Oberösterreicher verlor eineinhalb Sekunden auf Franzoni. "Heuer ist es richtig flott, das ist ein echter Genuss, hier herunter zu fahren."

Mehr zum Thema

Ski Alpin Hahnenkammrennen
kurier.at, cg  | 

Kommentare