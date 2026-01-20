Tempojagd auf der Streif: Der Streckenrekord von Fritz Strobl wackelt
Fritz Strobl hatte schon so eine Vorahnung. Heuer ist die Streif besonders schnell, meinte der Inhaber des Streckenrekords auf der berühmtesten Abfahrt der Welt.
1997 hatte der Abfahrts-Olympiasieger von 2002 auf der Streif die Bestmarke aufgestellt: Seit damals waren Strobls 1:51:58 unantastbar.
Im ersten Abfahrtstraining kam der Italiener Giovanni Franzoni der Zeit von Fritz Strobl bedrohlich nahe. Der Aufsteiger des Jahres, der erst zum zweiten Mal über die Streif raste, war in 1:52,87 der Schnellste, ohne dabei aber wirklich ans Limit zu gehen.
Die Abfahrer sind sich einig, dass am Samstag der Streckenrekord fallen wird. Denn die Streif wird traditionell mit jedem Training noch schneller.
Bester Österreicher war im ersten Testlauf Vincent Kriechmayr, der Oberösterreicher verlor eineinhalb Sekunden auf Franzoni. "Heuer ist es richtig flott, das ist ein echter Genuss, hier herunter zu fahren."
Kommentare