Scheib fährt am Kronplatz um den Sieg, Brignones Comeback begeistert

Auch in Südtirol hält die starke Form von Julia Scheib an. Die aktuell beste Riesentorlauf-Spezialistin der Welt geht als Jägerin in die Entscheidung am Kronplatz. Die Führende im Disziplinweltcup landete am Dienstagvormittag im ersten Durchgang auf der anspruchsvollen Piste „Erta“ auf Rang drei. Auf die schwedische Spitzenreiterin Sara Hector fehlen der Steirerin nur 0,39 Sekunden. Dazwischen lag die Schweizerin Camille Rast (+0,15).

Beeindruckend unterwegs ist Federica Brignone. Die Italienerin schaffte es bei ihrem Comeback nach 292 Tagen Verletzungspause vorerst auf Rang sieben.

„Es war keine einwandfreie Fahrt“, sagte Scheib im ORF. Die dreifache Saisonsiegerin war am Kronplatz im Weltcup bisher nie besser als Neunte, dabei sei es eigentlich ihr „Lieblingshang“. Der erste Lauf war enorm drehend gesetzt, viele Athletinnen hatten trotz der hervorragenden Bedingungen Probleme.

Der Rest des ÖSV-Teams hinter Scheib mühte sich. Die Tirolerinnen Stephanie Brunner (+2,71), Nina Astner (+2,76), Franziska Gritsch (+2,77) und Ricarda Haaser (+3,52) landeten außerhalb der Top 15. Brignone: "Vergessen zu atmen" Brignone, die sich Anfang April einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch samt Kreuzbandriss zugezogen hatte, musste ebenfalls kämpfen. Die 35-Jährige verlor aber nur 1,18 Sekunden. „Ich war angespannt, es waren viele Emotionen in mir“, erklärte die Gesamtweltcupsiegerin des Vorjahres. „Bis zur ersten Zwischenzeit habe ich vergessen zu atmen, aber ab da war es besser.“

