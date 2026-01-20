Wintersport

Scheib fährt am Kronplatz um den Sieg, Brignones Comeback begeistert

SKI-ALPINE-ITA-WORLD-WOMEN-GIANT
ÖSV-Star Julia Scheib ist nach dem ersten Durchgang in den Top-3. Brignone gibt am Kronplatz im Riesentorlauf ein starkes Comeback.
20.01.26, 11:51

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Auch in Südtirol hält die starke Form von Julia Scheib an. Die aktuell beste Riesentorlauf-Spezialistin der Welt geht als Jägerin in die Entscheidung am Kronplatz.

Die Führende im Disziplinweltcup landete am Dienstagvormittag im ersten Durchgang auf der anspruchsvollen Piste „Erta“ auf Rang drei.

Auf die schwedische Spitzenreiterin Sara Hector fehlen der Steirerin nur 0,39 Sekunden. Dazwischen lag die Schweizerin Camille Rast (+0,15).

Langer Leidensweg zurück: Ski-Star Brignone gibt ihr Comeback

Beeindruckend unterwegs ist Federica Brignone. Die Italienerin schaffte es bei ihrem Comeback nach 292 Tagen Verletzungspause vorerst auf Rang sieben.

SKI-ALPINE-ITA-WORLD-WOMEN-GIANT

„Es war keine einwandfreie Fahrt“, sagte Scheib im ORF. Die dreifache Saisonsiegerin war am Kronplatz im Weltcup bisher nie besser als Neunte, dabei sei es eigentlich ihr „Lieblingshang“. 

Der erste Lauf war enorm drehend gesetzt, viele Athletinnen hatten trotz der hervorragenden Bedingungen Probleme.

ÖSV-Star Julia Scheib: „Zu viel Hektik bringt keinem was“

Der Rest des ÖSV-Teams hinter Scheib mühte sich. Die Tirolerinnen Stephanie Brunner (+2,71), Nina Astner (+2,76), Franziska Gritsch (+2,77) und Ricarda Haaser (+3,52) landeten außerhalb der Top 15

Brignone: "Vergessen zu atmen" 

Brignone, die sich Anfang April einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch samt Kreuzbandriss zugezogen hatte, musste ebenfalls  kämpfen.

Die 35-Jährige verlor aber nur 1,18 Sekunden. „Ich war angespannt, es waren viele Emotionen in mir“, erklärte die Gesamtweltcupsiegerin des Vorjahres. „Bis zur ersten Zwischenzeit habe ich vergessen zu atmen, aber ab da war es besser.“

SKI-ALPINE-ITA-WORLD-WOMEN-GIANT

Brignones großes Ziel bleiben die in zweieinhalb Wochen beginnenden Olympischen Spiele in ihrer italienischen Heimat.

Mehr zum Thema

Ski Alpin
kurier.at, AHu  | 

Kommentare