Langer Leidensweg zurück: Ski-Star Brignone gibt ihr Comeback

Die Traumsaison von Federica Brignone endete am 3. April 2025 mit einem Albtraum. Die Italienerin hatte WM-Gold (Riesentorlauf) und Gesamtweltcup gewonnen, doch beim fast bedeutungslosen Rennen um den italienischen Meistertitel kam sie in Moena im Fassatal schwer zu Sturz. Zertrümmert waren Wadenbein und Schienbeinkopf, gerissen das Kreuzband. Ein Ende der Karriere der damals 34-Jährigen stand ernsthaft im Raum.

Am Dienstag (10.30/13.30/live ORF 1) wird Brignone im Riesentorlauf am Kronplatz wieder am Start stehen. Der Weg zurück war lang und voller Entbehrungen. „Es ist kein Tag vergangen, an dem ich keine Schmerzen hatte“, sagte sie bei einem Online-Pressegespräch am Montag. „An manchen Tagen tut es mehr weh, an manchen weniger. Beim Skifahren spüre ich es besonders im Schienbein, da ist es schlechter als im normalen Leben.“

"Ich lebe lieber mein Leben" Mit den Besten werde sie am Dienstag keinesfalls mithalten können. „Ich bin hier, um einen Test zu machen. Alleine morgen am Start zu stehen, ist ein riesiger Erfolg für mich.“ Angst habe sie auch nach ihrer schweren Verletzung keine: „Ich lebe lieber mein Leben und mache Fehler, als ständig in Angst zu leben.“