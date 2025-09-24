Ski-Star Federica Brignone holte sich Rat von Nina Ortlieb

Die zweifache Weltmeisterin und amtierende Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone bangt weiterhin um ihre Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Die 35-jährige Italienerin, eine der größten Medaillenhoffnungen des Gastgeberlandes, hatte sich im April bei den nationalen Meisterschaften einen doppelten Beinbruch zugezogen. Ein konkreter Zeitplan für ihr Comeback ist bisher nicht absehbar. „Manche Leute haben zwei Jahre gebraucht, um sich von einer ähnlichen Verletzung zu erholen“, sagte die Gesamtweltcupsiegerin von 2020 und 2025 der Tageszeitung Corriere della Sera. „Wann ich wieder Rennen fahren werde? Ich weiß es nicht.“

Brignone, die nach ihrer Verletzung monatelang in der JMedical-Klinik von Fußballklub Juventus Turin behandelt wurde, holte sich zusätzlichen Rat der Vorarlbergerin Nina Ortlieb, die sich in ihrer Karriere bereits mehr als 20 Operationen unterziehen musste. Die 29-Jährige arbeitet nach einem Beinbruch im Jänner bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen selbst am Comeback.