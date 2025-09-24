Rücktritt in der Olympia-Saison: Ein ÖSV-Skisprungstar hat genug

Das österreichische Frauen-Skisprung-Team wird gerade richtig gebeutelt und hat plötzlich einen riesigen Personal-Engpass. Innerhalb weniger Wochen verlor der ÖSV all seine Stars und Siegspringerinnen. Im August hatte Sara Marita Kramer, die Gesamtweltcupsiegerin von 2021/'22, mit nur 23 Jahren ihren Rücktritt verkündet.

Am Freitag zog sich Eva Pinkelnig (37), die Gesamtweltcupsiegerin von 2022/'23, in Predazzo einen Kreuzbandriss zu. Und nun beendet mit Jacqueline Seifriedsberger (34) die nächste österreichische Top-Springerin die Karriere.

"Mut und Vertrauen fehlen" "Während der Vorbereitung auf die bevorstehende Olympiasaison habe ich gemerkt, dass es mir extrem viel abverlangt und ich nicht mehr 100 Prozent geben kann wie in den vergangenen Jahren. Wenn Mut und Vertrauen an der Schanze fehlen, dann ist man auch nicht erfolgreich", sagte die 34-Jährige. Jacqueline Seifriedsberger gehörte zu den Pionierinnen im österreichischen Frauen-Skispringen. Die Oberösterreicherin war schon dabei, als die Frauen 2009 in Liberec das erste Mal um WM-Medaillen springen durften.

Ihren größten Einzelerfolg feierte Seifriedsberger mit der Bronzemedaille bei der WM 2013 in Val di Fiemme. Dazu kommen noch sechs WM-Medaillen in diversen Teambewerben.

Von ihrer letzten WM heuer in Trondheim reiste die erfahrene Springer noch einmal mit Silber (Frauen-Teambewerb) und Bronze (Mixed-Team) nach Hause. Seifriedsberger feierte drei Weltcupsiege, den letzten im Jänner in Yamagata (JPN).

Für das österreichische Team rund um den neuen Cheftrainer Thomas Diethart ist der Rücktritt von Jacqueline Seifriedsberger der nächste herbe Verlust.