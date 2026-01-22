Wintersport

Weltcup-Debüt auf der Streif: Ein Steirer bekommt seine Chance

Fabian Bachler gibt am Freitag sein Weltcup-Debüt
Fabian Bachler (24) erlebt am Freitag im Super-G von Kitzbühel seine Premiere im Weltcup. Der Steirer zeigte zuletzt im Europacup auf.
Von Christoph Geiler
22.01.26, 12:45

Nicht viele Skirennläufer können von sich behaupten, dass sie ihr Debüt im Weltcup auf der berühmten Streif geben dürfen. Für gewöhnlich werden die jungen Sportler zuerst über andere Abfahrtspisten geschickt.

Fabian Bachler freilich kommt am Freitag in den Genuss, seine ersten Schwünge im Weltcup gleich auf der Streif zu ziehen. Der Steirer wurde von ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer für den Super-G (11.30 Uhr) nominiert.

Der 24-jährige Speedspezialist vom WSV Ramsau am Dachstein empfahl sich mit starken Leistungen im Europacup für den Weltcup.

Vor einer Woche erst gewann Fabian Bachler den Super-G am Pass Thurn und führt im Europacup auch die Disziplinenwertung an.

Ein Landsmann von Fabian Bachler hat schon vorgezeigt, dass ein Debüt auf der Streif eine Karriere in Schwung bringen kann.

Stefan Eichberger war vor zwei Jahren ebenfalls in Kitzbühel im Weltcup aufgetaucht. Danach startete der 25-Jährige durch und etablierte sich als Top-Ten-Läufer im Weltcup.

kurier.at, cg 

