Weltcup-Debüt auf der Streif: Ein Steirer bekommt seine Chance

Nicht viele Skirennläufer können von sich behaupten, dass sie ihr Debüt im Weltcup auf der berühmten Streif geben dürfen. Für gewöhnlich werden die jungen Sportler zuerst über andere Abfahrtspisten geschickt.

Fabian Bachler freilich kommt am Freitag in den Genuss, seine ersten Schwünge im Weltcup gleich auf der Streif zu ziehen. Der Steirer wurde von ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer für den Super-G (11.30 Uhr) nominiert.

Der 24-jährige Speedspezialist vom WSV Ramsau am Dachstein empfahl sich mit starken Leistungen im Europacup für den Weltcup. Vor einer Woche erst gewann Fabian Bachler den Super-G am Pass Thurn und führt im Europacup auch die Disziplinenwertung an.