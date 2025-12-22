Eishockey: Teamstürmer Dominic Zwerger wechselt nach Biel

Österreichs Eishockey-Nationalspieler Dominic Zwerger wechselt für die kommende Saison innerhalb der Schweizer National League von HC Ambri-Piotta zum EHC Biel. Der Stürmer unterschrieb für vier Jahre. Bei Ambri-Piotta ist der 29-jährige Zwerger aktuell in seiner neunten Saison engagiert.