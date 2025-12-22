Wintersport

Eishockey: Teamstürmer Dominic Zwerger wechselt nach Biel

Zwerger beim 6:1 gegen Lettland
Österreichs Stammkraft im Nationalteam, Dominic Zwerger, verlässt nach neun Jahren Ambri-Piotta und unterschrieb bei Biel einen Vertrag bis 2030.
22.12.25, 12:55

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Österreichs Eishockey-Nationalspieler Dominic Zwerger wechselt für die kommende Saison innerhalb der Schweizer National League von HC Ambri-Piotta zum EHC Biel. Der Stürmer unterschrieb für vier Jahre. Bei Ambri-Piotta ist der 29-jährige Zwerger aktuell in seiner neunten Saison engagiert.

Mehr aus dem Wintersport
Agenturen, peka  | 

Kommentare