„Bau ja keinen Scheiß da runter“

Ein Abfahrer braucht in Kitzbühel keine große Anzeigetafel. Ein Blick auf die vollen Tribünen genügt, und er weiß gleich, was es geschlagen hat. „Je mehr rot-weiß-rote Fahnen du siehst, umso schneller bist du gefahren“, lautet die bunte Erfolgsrechnung von Klaus Kröll. „Außerdem hörst du an den Fans sofort, was los ist.“

Der Steirer ist der einzige aktive österreichische Speedpilot, der weiß, wie sich so ein Heimsieg auf der Streif anhört. 2009 war Kröll im Super-G Ohren- und Augenzeuge des beeindruckenden Kitzbüheler Jubels geworden. Doch seither ist es auf der Streif eher still geworden um die Österreicher, der letzte Abfahrtssieg (2006, Michael Walchhofer) auf der gefährlichsten Strecke der Welt ist längst verjährt. Seither war der Hahnenkamm der heimliche Schweizer Hausberg (fünf Siege in Folge). „Wir haben jetzt sehr viele Jahre zuschauen müssen, wie die Schweizer obenauf waren. Zeit, dass wir einmal den Spieß umdrehen“, meint Kröll, der sich im gestrigen Super-G mit Rang 16 begnügen musste und sich nicht für einen WM-Start aufdrängte. „Bei solchen Temperaturen und so einem Schnee funktioniert es einfach nicht.“