Auf Copperfields Spuren: Dieser ÖSV-Läufer verzaubert die Fans

Die Corona-Krise macht die Sportler erfinderisch. Manche entdecken neue Leidenschaften - Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer verbringt gerade viel Zeit in der Küche - andere rufen unkonventionelle Wettkämpfe ins Leben. So misst sich Skispringer Gregor Schlierenzauer seit Tagen in einer Hochsprung-Challenge mit der Konkurrenz.