Winheims Tagebuch: Versiegelungseuropameister statt Sportnation

... scheint die höchste österreichische Spielklasse auf, was das Lauftempo ihrer Spieler betrifft. Das haben Schweizer Sportwissenschaftler in Neuchâtel per Sezieren tausender TV-Übertragungen berechnet. Am schnellsten wird demnach in Englands Premier League gerannt. Gefolgt von – Überraschung – den Polen, der spanischen Primera División, der tschechischen, der Schweizer, der belgischen, der dänischen Liga. Und der italienischen Serie A. Die deutsche Bundesliga scheint im Speed-Ranking nur auf Platz 15 (hinter der englischen und der zweiten spanischen Liga) auf, weshalb deutsche Experten ein Umdenken im Training fordern. Zumal der Weg zum Erfolg bald nur noch über Topsprinter führen werde.